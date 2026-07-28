Скальные мечети Мангистау пополнили список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Скальные мечети Мангистау в Казахстане внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Ерлан Карин.

«По инициативе и при непосредственной поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата, Султан Упи) внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято сегодня на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в городе Пусане», — написал он в субботу в соцсетях.

Он отметил, что включение исторических объектов в список всемирного наследия привлечет дополнительное внимание мирового сообщества к Казахстану, придаст новый импульс развитию туризма и откроет возможности для реализации инфраструктурных проектов.

По словам Карин, Казахстан продолжит работу по включению в списки ЮНЕСКО других объектов национального культурного наследия, в том числе Жаркентской мечети, Вознесенского кафедрального собора в Алматы, петроглифов Каратау и «Слов назидания» Абая.

До этого последними объектами Казахстана, включенными в список ЮНЕСКО, стали мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (2003 год) и петроглифы Танбалы (2004 год).