Прогноз погоды в Туркменистане: температура воздуха в велаятах достигнет +44 °C

Служба по гидрометеорологии Министерства охраны окружающей среды Туркменистана опубликовала прогноз погоды на текущую неделю. Жителей всех регионов ожидает малооблачная погода, высокая температура и умеренный, местами порывистый ветер.

Ахалский велаят

Ожидается малооблачная погода. Ветер изменит направление с северо-западного на восточное, его скорость достигнет 8–13, с порывами до 11–16 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +21…+26 °C до +27…+32 °C. Днем ожидается сильная жара — от +34…+39 °C до +39…+44 °C.

Балканский велаят

В регионе сохранится малооблачная погода с ветром, меняющим направление с северо-западного на восточное со скоростью 8–13, а местами 12–17 метров в секунду.

Ночные температуры будут находиться в пределах от +22…+27 °C до +28…+33 °C. В дневное время воздух прогреется до +38…+43 °C, а в прибрежных этрапах велаята ожидается от +35 до +40 °C.

Дашогузский велаят

Прогнозируется малооблачная погода с северо-восточным ветром со скоростью 7–12 метров в секунду и порывами до 10–15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +20…+25 °C до +25…+30 °C, днем — от +33…+38 °C до +38…+43 °C.

Лебапский велаят

В области ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный, скорость — 8–13 метров в секунду, с усилением до 12–17 м/с.

Ночью прогнозируется +20…+25 °C с повышением до +26…+31 °C. Дневная температура составит от +34…+39 °C до +39…+44 °C.

Марыйский велаят

Ожидается малооблачная погода и северо-восточный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду (порывы до 11–16 м/с).

В ночные часы температура воздуха составит от +21…+26 °C до +25…+30 °C, а днем термометры покажут от +35…+40 °C до +38…+43 °C.

Ашхабад

В столице прогнозируется малооблачная погода. Направление ветра изменится с северо-западного на восточное, его скорость составит от 10–13 до 14–16 метров в секунду.

Ночная температура воздуха колеблется от +23…+25 °C до +28…+30 °C, а днем столбики термометров поднимутся от +37…+39 °C до +40…+42 °C.