ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 2028 год Годом международного права

24 июля в ходе 106-го пленарного заседания 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом принята инициированная Туркменистаном резолюция «Год международного права, 2028». Соавторами документа выступили 78 государств, сообщает МИД Туркменистана.

Представляя проект резолюции, туркменская сторона подчеркнула, что в условиях глубоких глобальных преобразований укрепление уважения к международному праву является необходимым условием поддержания международного мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития и развития эффективного многостороннего сотрудничества.

В Министерстве иностранных дел Туркменистана отметили, что принятие резолюции стало очередным подтверждением признания международным сообществом последовательной деятельности страны по продвижению принципов верховенства международного права, укреплению культуры мира, доверия и конструктивного многостороннего взаимодействия в рамках ООН.