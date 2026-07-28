Объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля
Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля представили программу смотра. В основной конкурс вошли 20 фильмов.
Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо в Италии.
За «Золотого льва» в основном конкурсе поборются фильмы:
- «Компания» (The Company) — реж. Кейси Аффлек (США)(в ролях Ник Нолти, Бен Мендельсон, Скотт МакНири, Индиана и Аттикус Аффлеки).
- «Чернила» (Ink) — реж. Дэнни Бойл (Великобритания) (фильм открытия фестиваля).
- «Немногосвета» (A Bit of Light) — реж. Али Асгари (Иран / Швеция).
- «Возвращение в Буэнос-Айрес» (Ritorno A Buenos Aires) — реж. Марко Бечис (Италия / Аргентина).
- «Хороший маленький солдат» (Un Bon Petit Soldat) — реж. Стефан Бризе (Франция) (в ролях Аличе Рорвахер, Венсан Линдон и Дэвид Талбот).
- «Огонь, который ты несешь внутри» (Il Fuoco che ti Porti Dentro) — реж. Эдоардо де Анджелис (Италия).
- «Неизвестная женщина» (Woman Unknown) — реж. Мэй эль-Тухи (Дания / Египет).
- «Чертов ублюдок» (Bucking Fastard) — реж. Вернер Херцог (Германия / США) (в ролях сестры Руни и Кейт Мара, Орландо Блум, Донал Глиссон).
- «15/18 (Место для исцеления)» (15/18 / A Place to Heal) — реж. Седрик Кан (Франция).
- «Дау» (DAU) — реж. Илья Хржановский (Украина / Германия).
- «Оглянись назад» (Look Back) — реж. Хирокадзу Корээда (Япония).
- «Возможная любовь» (Possible Love) — реж. Ли Чан-дон (Южная Корея).
- «Девять диких лошадей» (Wild Horse Nine) — реж. Мартин Макдона (Великобритания / Ирландия) (в ролях Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Том Уэйтс).
- «Это случится сегодня ночью» (Succederà Questa Notte) — реж. Нанни Моретти (Италия / Франция / Испания) (в главной роли Луи Гаррель).
- «Прайм-тайм» (Primetime) — реж. Лэнс Оппенхайм (США) (в главной роли Роберт Паттинсон).
- «Эхокамера» (The Echo Chamber) — реж. Андреа Паллаоро (Италия / США) (в ролях Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзан Сарандон).
- «Немного до полуночи» (Un Peu Avant Minuit) — реж. Никола Паризе (Франция).
- «Чужестранка» (L’Estranea) — реж. Паоло Стрипполи (Италия / Франция / Бельгия).
- «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» (Mr. Nelson, Did You Kill People?) — реж. Синья Цукамото (Япония) (в ролях Джеффри Раш и Родни Хикс).
- «Бункер» (The Bunker) — реж. Флориан Зеллер (Франция / Великобритания) (с звездным актерским ансамблем – Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Патрик Шварценеггер и Пол Дано).
Вне конкурса
- «Пыль Голливуда» (Holly Wood Dust) — реж. Виктор Коссаковский (Германия / США).
- «Маск» (Musk) — реж. Алекс Гибни (США).
- «Мои нежелательные друзья. Часть вторая. Исход» (My Unwanted Friends. Part Two. Exodus) — реж. Джулия Локтев (США / Германия).
- «Империя» (Imperium) — реж. Сергей Лозница (Украина).
- «Гражданин Усама» (Citizen Osama) — реж. Ахмед Хассуна (Палестина).
- «Oasis: Не оглядывайся во гневе» (Oasis: Don’t Look Back in Anger) — реж. Дилан Соверн, Уилл Ловлейс (Великобритания).
- «Изнутри: Архитектура Питера Цумтора» (Inside: The Architecture of Peter Zumthor) — реж. Вим Вендерс (Германия).
- «Что строит любовь» (What Love Builds) — реж. Рассел Кроу (Австралия / Италия).
- «Позвольте пройти, дорогие предки» (Makikiraan Po / Let Us Through Dear Ancestors) — реж. Лав Диас (Филиппины).
- «Отец Джо» (Father Joe) — реж. Бартелеми Гроссман (Франция) (в ролях Кифер Сазерленд и Аль Пачино).
- «Бог смеется» (Dio Ride) — реж. Джованни Веронези (Италия) (фильм закрытия фестиваля).
- «Никакой боли» (Nessun Dolore) — реж. Джанни Амелио (Италия).
- «Пыль» (Dust) — реж. Цай Минлян (Тайвань / Франция).
- «Место для жизни» (Place To Be) — реж. Корнель Мундруцо (Венгрия / США) (в ролях Тайка Вайтити, Памела Андерсон, Мюррей Бартлетт).
- «Нетрая, если тебя убивает женщина» (No Paradise If a Woman Kills You) — реж. Халкаут Мустафа (Норвегия / Ирак).
- «Арестованная память» (Arrested Memory) — реж. Сабу (Япония).
- «Основы философии» (The Basics of Philosophy) — реж. Пол Шрёдер (США).
- «Хороший адвокат» (Un Bon Avocat) — реж. Тристан Сегела (Франция).
- «Юпитер» (Jupiter) — реж. Александр Смиа (Франция).
Фильмом открытия «Чернила» Дэнни Бойла рассказывает о медиамагнате Руперте Мёрдоке и издателе Ларри Лэмбе в тот период, когда они начали развивать британский таблоид The Sun. Главные роли исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.
Закроет фестиваль фильм «Бог смеется», последняя работа итальянского режиссера Джованни Веронези (ленту покажут вне конкурса). Пьерфранческо Фавино играет в нем монаха в Тоскане XVII века, которому удается говорить о Боге более оптимистично, чем принято в церкви. Однако его легкомысленный подход вызывает враждебность среди клерикалов.
В этом году жюри возглавит актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол.