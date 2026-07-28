Объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля

Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля представили программу смотра. В основной конкурс вошли 20 фильмов.

Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо в Италии.

За «Золотого льва» в основном конкурсе поборются фильмы:

«Компания» (The Company) — реж. Кейси Аффлек ( США )(в ролях Ник Нолти, Бен Мендельсон, Скотт МакНири, Индиана и Аттикус Аффлеки).

— реж. Кейси Аффлек ( )(в ролях Ник Нолти, Бен Мендельсон, Скотт МакНири, Индиана и Аттикус Аффлеки). «Чернила» (Ink) — реж. Дэнни Бойл ( Великобритания ) (фильм открытия фестиваля).

— реж. Дэнни Бойл ( ) (фильм открытия фестиваля). « Немного света » (A Bit of Light) — реж. Али Асгари ( Иран / Швеция ).

— реж. Али Асгари ( ). «Возвращение в Буэнос-Айрес» (Ritorno A Buenos Aires) — реж. Марко Бечис ( Италия / Аргентина ).

— реж. Марко Бечис ( ). «Хороший маленький солдат» (Un Bon Petit Soldat) — реж. Стефан Бризе ( Франция ) (в ролях Аличе Рорвахер, Венсан Линдон и Дэвид Талбот).

— реж. Стефан Бризе ( ) (в ролях Аличе Рорвахер, Венсан Линдон и Дэвид Талбот). «Огонь, который ты несешь внутри» (Il Fuoco che ti Porti Dentro) — реж. Эдоардо де Анджелис ( Италия ).

— реж. Эдоардо де Анджелис ( ). «Неизвестная женщина» (Woman Unknown) — реж. Мэй эль-Тухи ( Дания / Египет ).

— реж. Мэй эль-Тухи ( ). «Чертов ублюдок» (Bucking Fastard) — реж. Вернер Херцог ( Германия / США ) (в ролях сестры Руни и Кейт Мара, Орландо Блум, Донал Глиссон).

— реж. Вернер Херцог ( ) (в ролях сестры Руни и Кейт Мара, Орландо Блум, Донал Глиссон). «15/18 (Место для исцеления)» (15/18 / A Place to Heal) — реж. Седрик Кан ( Франция ).

— реж. Седрик Кан ( ). «Дау» (DAU) — реж. Илья Хржановский ( Украина / Германия ).

— реж. Илья Хржановский ( ). «Оглянись назад» (Look Back) — реж. Хирокадзу Корээда ( Япония ).

— реж. Хирокадзу Корээда ( ). «Возможная любовь» (Possible Love) — реж. Ли Чан-дон ( Южная Корея ).

— реж. Ли Чан-дон ( ). « Девять диких лошадей » (Wild Horse Nine) — реж. Мартин Макдона ( Великобритания / Ирландия ) (в ролях Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Том Уэйтс).

— реж. Мартин Макдона ( ) (в ролях Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Том Уэйтс). «Это случится сегодня ночью» (Succederà Questa Notte) — реж. Нанни Моретти ( Италия / Франция / Испания ) (в главной роли Луи Гаррель).

— реж. Нанни Моретти ( ) (в главной роли Луи Гаррель). «Прайм-тайм» (Primetime) — реж. Лэнс Оппенхайм ( США ) (в главной роли Роберт Паттинсон).

— реж. Лэнс Оппенхайм ( ) (в главной роли Роберт Паттинсон). « Эхокамера » (The Echo Chamber) — реж. Андреа Паллаоро ( Италия / США ) (в ролях Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзан Сарандон).

— реж. Андреа Паллаоро ( ) (в ролях Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзан Сарандон). «Немного до полуночи» (Un Peu Avant Minuit) — реж. Никола Паризе ( Франция ).

— реж. Никола Паризе ( ). «Чужестранка» (L’Estranea) — реж. Паоло Стрипполи ( Италия / Франция / Бельгия ).

— реж. Паоло Стрипполи ( ). «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» (Mr. Nelson, Did You Kill People?) — реж. Синья Цукамото ( Япония ) (в ролях Джеффри Раш и Родни Хикс).

— реж. Синья Цукамото ( ) (в ролях Джеффри Раш и Родни Хикс). «Бункер» (The Bunker) — реж. Флориан Зеллер (Франция / Великобритания) (с звездным актерским ансамблем – Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Патрик Шварценеггер и Пол Дано).

Вне конкурса

«Пыль Голливуда» (Holly Wood Dust) — реж. Виктор Коссаковский ( Германия / США ).

— реж. Виктор Коссаковский ( ). «Маск» (Musk) — реж. Алекс Гибни ( США ).

— реж. Алекс Гибни ( ). «Мои нежелательные друзья. Часть вторая. Исход » (My Unwanted Friends. Part Two. Exodus) — реж. Джулия Локтев ( США / Германия ).

— реж. Джулия Локтев ( ). «Империя» (Imperium) — реж. Сергей Лозница ( Украина ).

— реж. Сергей Лозница ( ). «Гражданин Усама» (Citizen Osama) — реж. Ахмед Хассуна ( Палестина ).

— реж. Ахмед Хассуна ( ). «Oasis: Не оглядывайся во гневе » (Oasis: Don’t Look Back in Anger) — реж. Дилан Соверн, Уилл Ловлейс ( Великобритания ).

— реж. Дилан Соверн, Уилл Ловлейс ( ). « Изнутри : Архитектура Питера Цумтора » (Inside: The Architecture of Peter Zumthor) — реж. Вим Вендерс ( Германия ).

— реж. Вим Вендерс ( ). «Что строит любовь» (What Love Builds) — реж. Рассел Кроу ( Австралия / Италия ).

— реж. Рассел Кроу ( ). « Позвольте пройти , дорогие предки » (Makikiraan Po / Let Us Through Dear Ancestors) — реж. Лав Диас ( Филиппины ).

— реж. Лав Диас ( ). « Отец Джо » (Father Joe) — реж. Бартелеми Гроссман ( Франция ) (в ролях Кифер Сазерленд и Аль Пачино).

— реж. Бартелеми Гроссман ( ) (в ролях Кифер Сазерленд и Аль Пачино). «Бог смеется» (Dio Ride) — реж. Джованни Веронези ( Италия ) (фильм закрытия фестиваля).

— реж. Джованни Веронези ( ) (фильм закрытия фестиваля). «Никакой боли» (Nessun Dolore) — реж. Джанни Амелио ( Италия ).

— реж. Джанни Амелио ( ). «Пыль» (Dust) — реж. Цай Минлян ( Тайвань / Франция ).

— реж. Цай Минлян ( ). «Место для жизни» (Place To Be) — реж. Корнель Мундруцо ( Венгрия / США ) (в ролях Тайка Вайтити, Памела Андерсон, Мюррей Бартлетт).

— реж. Корнель Мундруцо ( ) (в ролях Тайка Вайтити, Памела Андерсон, Мюррей Бартлетт). « Нет рая , если тебя убивает женщина » (No Paradise If a Woman Kills You) — реж. Халкаут Мустафа ( Норвегия / Ирак ).

— реж. Халкаут Мустафа ( ). «Арестованная память» (Arrested Memory) — реж. Сабу ( Япония ).

— реж. Сабу ( ). « Основы философии » (The Basics of Philosophy) — реж. Пол Шрёдер ( США ).

— реж. Пол Шрёдер ( ). «Хороший адвокат» (Un Bon Avocat) — реж. Тристан Сегела ( Франция ).

— реж. Тристан Сегела ( ). «Юпитер» (Jupiter) — реж. Александр Смиа (Франция).

Фильмом открытия «Чернила» Дэнни Бойла рассказывает о медиамагнате Руперте Мёрдоке и издателе Ларри Лэмбе в тот период, когда они начали развивать британский таблоид The Sun. Главные роли исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.

Закроет фестиваль фильм «Бог смеется», последняя работа итальянского режиссера Джованни Веронези (ленту покажут вне конкурса). Пьерфранческо Фавино играет в нем монаха в Тоскане XVII века, которому удается говорить о Боге более оптимистично, чем принято в церкви. Однако его легкомысленный подход вызывает враждебность среди клерикалов.

В этом году жюри возглавит актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол.