На бирже Туркменистана за неделю заключили сделки почти на $2,75 млн

На Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировали девять сделок. Общая сумма экспортных контрактов превысила 2 млн 746 тыс. долларов, сообщает TDH.

За иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа, шелк-сырец и соапсток хлопкового масла. Покупателями продукции стали компании из Турции, Узбекистана и Азербайджана.

На внутреннем рынке отечественные предприниматели приобрели хлопчатобумажную пряжу и хлопок-волокно на общую сумму 78 млн 93 тыс. манатов.