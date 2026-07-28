МИД Туркменистана заявило о недопустимости подрыва стабильности в акватории Каспия

Министерство иностранных дел Туркменистана выступило с официальным заявлением, осуждающим нападение на морское судно в акватории Каспийского моря, о котором международные СМИ сообщили 25 июля 2026 года.

Ведомство заявляет о недопустимости подобных действий.

Туркменистан подчёркивает, что Каспийское море исторически является зоной мира, согласия, стабильности и добрососедства. Ашхабад апеллирует к своему международно-правовому статусу постоянного нейтралитета, который официально признан Организацией Объединённых Наций. Как полноправный участник каспийской «пятёрки», страна настаивает на мирном решении любых противоречий исключительно дипломатическим путём.