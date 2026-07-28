Макгрегор выбыл на год из-за травмы колена

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пропустит около года из-за травмы колена, полученной в поединке с Максом Холлоуэем. Об этом на пресс-конференции сообщил президент UFC Дана Уайт.

Поединок состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе. Ирландец проиграл техническим нокаутом уже через 65 секунд после начала боя. Он получил травму колена уже в первые секунды встречи и не смог продолжить поединок.

После боя Уайт сообщил, что Макгрегор повредил переднюю крестообразную связку колена. Сам боец позже заявил в социальных сетях, что ему предстоит операция, а также призвал признать поединок с Холлоуэем несостоявшимся.

37-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел семь поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулёгком и лёгком весе.

В июне 2024 года ирландец должен был встретиться с Майклом Чендлером, однако бой отменили после того, как спортсмен сломал палец на ноге во время подготовки. В предыдущем поединке против Дастина Порье в июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги.