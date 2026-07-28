Действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис одержал первую победу в сезоне

Действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис из команды McLaren одержал первую победу в нынешнем сезоне, выиграв Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

Вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли (Mercedes).

Норрис стартовал с поул-позиции, однако уже на первом круге уступил лидерство своему напарнику Оскару Пиастри. Во второй половине гонки австралиец сошел с дистанции, что позволило британцу вернуть первое место и довести заезд до победы. После финиша Норрис признался, что не знает причин схода Пиастри, но рад своему первому успеху в сезоне.

До этого этапа чемпион прошлого года лишь дважды поднимался на подиум — в гонках в Майами (США) и Барселоне (Испания)..

После этапа Антонелли сохраняет лидерство в личном зачете с 219 очками. За ним следуют Хэмилтон (169) и Расселл (160).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes с 379 очками.

Следующий этап чемпионата пройдет 23 августа в Зандворте (Нидерланды).

Отдельно организаторы объявили о переносе Гран-при Бахрейна на малайзийскую трассу «Сепанг», где гонка пройдет с 2 по 4 октября. Этап вернется в Малайзию впервые с 2017 года. Решение принято после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за дестабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

Руководство «королевских гонок» искало альтернативы, и этап в Сингапуре предоставил возможность провести гонку в Малайзии, поскольку «Сепанг» находится всего в 300 километрах. Бахрейн был заинтересован в сохранении своей гонки в календаре и достиг соглашения с ФИА, «Формулой-1» и Малайзией о проведении этапа на малайзийской трассе.

Таким образом, с конца сентября по середину октября пройдёт три этапа подряд: в Баку, Сингапуре и Малайзии.