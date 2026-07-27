Honor сменил логотип и объявил о масштабном ребрендинге

Компания Honor объявила о масштабном ребрендинге, представила новый логотип и обновлённый слоган, а также заявила о переходе к позиционированию в качестве глобального разработчика устройств с искусственным интеллектом.

Новым девизом бренда стал слоган Dare to be(«Осмелься быть»), пришедший на смену Go beyond («Выходи за рамки»). Компания также обновила фирменный стиль: логотип получил графический символ, а фирменный голубой цвет сменился на более насыщенный оттенок PANTONE 2193C.

Honor заявила, что намерена сосредоточиться на создании технологий, которые помогут пользователям раскрыть свой потенциал. В 2026 году компания планирует представить новый класс устройств — HONOR Robot Phone.

Кроме того, бренд сообщил о разработке операционной системы Agentic OS для взаимодействия с ИИ-агентами. Облачная фотосистема AiMAGE получила поддержку благодаря технологическому партнёрству с производителем кинооборудования ARRI.

Компания также намерена расширять присутствие в молодёжной культуре через сотрудничество с различными проектами, экстремальные испытания устройств и участие в международных мероприятиях.