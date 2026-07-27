ЮНЕСКО взяла под особый контроль памятники архитектуры Ливана и Иордании

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть объектов архитектурного наследия на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Соответствующее решение приняли участники 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в южнокорейском Пусане.

В обновленный список попал археологический комплекс Себастия (Западный берег реки Иордан) – древний город Самария, где находятся памятники от железного века до исламского периода.

Остальные пять объектов представляют собой группу средневековых укреплений в горном районе горы Амель на юге Ливана, которые были внесены в реестр единой серийной номинацией: знаменитая и наиболее стратегически важная цитадель крестоносцев XII века – крепость Бофор (Калаат аль-Шакиф), а также замки Шамаа, Тибнин (Торон), Дубийе и Хунин (Калаат аш-Шукаиф / Шатонеф).