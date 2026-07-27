Ученики с ИИ быстрее делают домашние задания, но хуже сдают экзамены

Использование искусственного интеллекта помогает школьникам быстрее выполнять домашние задания и получать более высокие оценки. Однако со временем это может негативно сказаться на результатах экзаменов.

К такому выводу пришли исследователи в дискуссионном докладе Centre for Economic Policy Research.

Экономисты Дэвид Стремберг, Виктор Лей и Яньхуэй Ву проанализировали данные 26 811 китайских учеников 7–12 классов за 30 месяцев. Они изучили оценки за домашние задания, время их выполнения, результаты ежемесячных экзаменов, на которых запрещалось пользоваться сторонней помощью, а также итоги вступительных испытаний в старшую школу и университеты.

После начала использования генеративного ИИ оценки за домашние задания выросли в среднем на 18%, а время их выполнения сократилось на 30%. Вместе с тем уже через шесть месяцев результаты ежемесячных экзаменов снизились примерно на 20%.

На вступительных испытаниях падение составило от 18% до 24%, а наиболее выраженный негативный эффект проявился примерно через два года.

Авторы исследования считают, что ИИ способен выполнять часть умственной работы вместо ученика. В результате домашние задания оказываются выполненными лучше, однако школьники уделяют меньше времени самостоятельному анализу материала и закреплению знаний.

Исследователи отмечают, что работа пока не является окончательным научным консенсусом. Кроме того, исследование не доказывает, что любое использование ИИ обязательно ухудшает обучение: эффект может зависеть от того, использует ли ученик технологию для понимания материала или полностью поручает ей выполнение задания.