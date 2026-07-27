Туркменский ансамбль скрипачей «Mukam» удостоен международной награды в Пекине

Ансамбль скрипачей «Mukam» из Туркменистана стал лауреатом Международной недели искусств молодёжных оркестров, которая прошла с 18 по 24 июля в Пекине.

Коллектив удостоился награды «Классический оркестр», а также получил специальный диплом и кубок.

В культурном форуме приняли участие молодёжные оркестры, ансамбли и дирижёры из Мексики, Австрии, Болгарии, Индонезии, России, Туркменистана и Китая. Программа состояла из концертов, конкурсов среди оркестров, совместных занятии и мастер-классов.

Туркменистан представлял ансамбль «Mukam», в состав которого входят студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой и учащиеся специализированной музыкальной школы-интерната при консерватории. Коллективом руководит народный артист Туркменистана Гарольд Неймарк.

Во время конкурса ансамбль исполнил произведения классического репертуара и получил высокую оценку жюри.

Кроме конкурсной награды, коллективу вручили свидетельства за успешные выступления на концертах и вклад в развитие международного молодёжного музыкального сотрудничества.

В рамках культурного форума в Китайском молодёжном научно-культурном центре имени Сунь Цинлин известным австрийским дирижёром, профессором Кристофом Кампестрини были проведены мастер-классы для музыкантов туркменского ансамбля.