Тим Цзю уверенно одолел Эррола Спенса единогласным решением судей

26 июля на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее (Австралия) состоялось боксерский турнир. В главном противостоянии сошлись экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тимофей Цзю и бывший обладатель поясов IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

​Спортсмены прошли всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Цзю.

​После этой встречи в профессиональной карьере 31-летнего Тима Цзю стало 28 побед при трёх поражениях (в предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Дениса Нурджу).

36-летний Эррол Спенс теперь имеет в своём активе 28 побед и два поражения, прошлый бой он проиграл техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.

Сразу после оглашения результата Спенс заявил на ринге, что уходит из спорта.

«Думаю, да, однозначно, — сказал Спенс, когда его спросили, означает ли это «конец пути» для его карьеры. — Мой рассудок при мне. Мои деньги отлично работают сами на себя. Всё хорошо, чувак. У меня прекрасная семья, и я благодарю Бога и признателен за то, что могу уйти из этого спорта со здоровой головой в присутствии семьи».