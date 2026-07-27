Разминка перед Джошуа: Тайсон Фьюри нокаутировал Мариуша Ваха

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри одержал победу над поляком Мариушем Вахом. Поединок прошел в таиландской Паттайе и завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Перед этим боем любителей бокса позабавила интересная деталь: впервые за 15 лет Фьюри оказался легче своего оппонента. Весы под 37-летним «Цыганским королем» показали 120,2 кг, в то время как 46-летний польский ветеран потянул на 132,2 кг.

Сам Фьюри с юмором отреагировал на свою форму, заявив: «Теперь я мистер Стройняшка».

Теперь на счету Фьюри 36 побед (25 из них — нокаутом), два поражения и одна ничья. В 2025 году боксер объявлял о завершении карьеры, однако в апреле 2026-го вернулся на ринг и одолел Арсланбека Махмудова, выступающего под канадским флагом. Что касается Ваха, в его активе 39 побед (20 нокаутом) и 14 поражений.

Встреча с поляком стала для Фьюри «разминочным» поединком перед действительно тяжелейшим боем с соотечественником Энтони Джошуа, который запланирован на конец этого года.