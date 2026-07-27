Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин ушел в отставку по состоянию здоровья

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом на пресс-конференции сообщил спикер Национальной ассамблеи Хафиз Уддин Ахмед после получения соответствующего заявления главы государства.

По данным портала Banglanews24, в своем заявлении президент указал, что не может продолжать исполнять свои обязанности из-за сердечного заболевания, высокого артериального давления, диабета, осложнений со стороны почек и вегетативной нейропатии.

Временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента. Нового главу государства должны избрать в течение 90 дней.

Мохаммад Шахабуддин родился 10 декабря 1949 года в городе Пабна. По образованию он юрист и психолог. В разные годы работал преподавателем и журналистом, занимался адвокатской практикой, был судьёй и комиссаром Антикоррупционной комиссии Бангладеш.

Пост президента Шахабуддин занял в апреле 2023 года.