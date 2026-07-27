Еврокомиссия потребовала TikTok усилить защиту аккаунтов детей

Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что TikTok нарушает требования Закона о цифровых услугах (DSA), поскольку настройки безопасности аккаунтов несовершеннолетних не обеспечивают достаточную защиту их персональных данных и публикуемого контента.

Как заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен, защита детей должна быть встроена в цифровые сервисы по умолчанию, а не зависеть от добровольных действий платформ.

По данным Еврокомиссии, несовершеннолетние пользователи TikTok могут устанавливать для своих аккаунтов статус «общедоступный». В этом случае их публикации становятся доступными для просмотра любым пользователям, в том числе незарегистрированным, а материалы пользователей в возрасте 16–17 лет могут рекомендоваться другим через ленту «Для вас».

«Такое раскрытие может привести к нежелательным контактам со стороны потенциальных злоумышленников и риску использования контента для кибербуллинга. Эта функция потенциально дает незнакомцам возможность заглянуть в жизнь ребенка», – считают в Еврокомиссии.

Поскольку то, что публикуют несовершеннолетние, может оставаться в сети навсегда и преследовать их во взрослой жизни, данная функция также сопряжена «с риском потенциально пожизненных последствий».

В Брюсселе полагают, что по умолчанию контент несовершеннолетних должен быть доступен только тем пользователям TikTok, которых они самостоятельно одобрили.

Компания получила возможность ознакомиться с материалами расследования и представить письменные возражения. Если предварительные выводы будут подтверждены, Еврокомиссия может признать платформу нарушившей требования DSA и назначить штраф, размер которого будет зависеть от характера, тяжести, повторяемости и продолжительности нарушения.