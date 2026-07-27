Джошуа дважды побывал в нокдауне, прежде чем нокаутировать Пренгу

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке встретились 36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа и 35-летний представитель Албании Кристиан Пренга.

​Развязка наступила уже во втором раунде, когда Джошуа отправил Пренгу в нокаут. При этом стартовый отрезок боя чуть не стал для британца катастрофой: в первом раунде Энтони сам дважды побывал в нокдауне.

​Олимпийский чемпион 2012 года (в категории свыше 91 кг) Энтони Джошуа выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На его счету 29 побед (26 — досрочно) и четыре поражения. У Кристиана Пренги в активе 20 побед (все одержаны досрочно) и два поражения.