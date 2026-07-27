Бетховен, Да Винчи или аист: Европейцы выберут новый дизайн банкнот евро
Европейский центральный банк представил десять финальных вариантов дизайна новых банкнот евро и открыл общественное голосование. Жителям Европы предстоит выбрать одну из двух тематических концепций – «Европейская культура» или «Европейская природа».
Изначально на конкурс поступило около 1200 эскизов, однако ЕЦБ сократил список до двух направлений. Каждая тематическая серия состоит из пяти вариантов дизайна, выполненных в разных графических стилях — от современных и минималистичных до более традиционных. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард призвала европейцев активно участвовать в голосовании.
Концепция «Европейская культура»
Первая концепция посвящена выдающимся деятелям, оставившим след в истории искусства, музыки, науки и литературы. В случае её победы на банкнотах будут красоваться следующие личности:
- 5 евро — оперная певица Мария Каллас;
- 10 евро — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен;
- 20 евро — нобелевский лауреат по физике и химии Мария Кюри;
- 50 евро — писатель, автор романа «Дон Кихот» Мигель де Сервантес;
- 100 евро — художник и изобретатель, гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи;
- 200 евро — деятель международного пацифистского движения, лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зуттнер.
Концепция «Европейская природа»
Альтернативный вариант делает акцент на символах европейского биоразнообразия и необходимости его защиты. На лицевой стороне этих банкнот изображены европейские птицы на фоне речных пейзажей, а на оборотной — здания ключевых институтов Евросоюза:
- Стенолаз — рядом с Европарламентом;
- Зимородок — с Еврокомиссией;
- Щурка — с Европейским центральным банком;
- Белый аист — с Судом Евросоюза;
- Шилоклювка — с Евросоветом и Советом ЕС;
- Северная олуша — с Европейской счётной палатой.
Проголосовать можно по этой ссылке. После завершения общественных консультаций и подведения итогов голосования ЕЦБ утвердит победившую концепцию и приступит к техническому этапу подготовки выпуска новых банкнот.