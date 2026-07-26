Lamborghini выпустила эксклюзивную версию Revuelto: при чем тут катана и самураи?

Lamborghini представила специальную серию суперкара Revuelto Impavido. Она выпущена тиражом всего 25 экземпляров и рассчитана исключительно для японского рынка.

Модель посвятили 25-летию подразделения компании в Японии. При разработке компания вдохновлялась культурой бусидо.

Название Impavido переводится с итальянского как «бесстрашный». Внешнее оформление автомобиля выполнено с использованием мотивов самурайских доспехов. Декоративные линии на кузове символизируют удар катаны, бронзовые элементы напоминают шнуры одоси, а оформление передней части отсылает к украшению самурайского шлема.

Покупателям предложат четыре варианта окраски кузова. Глянцевые Verde Campus и Grigio Artis Lucido вдохновлены японским нефритом и мечом, а матовые Grigio Crater Matt и Rosso Pyra — темными доспехами и историческим цветом Sanada Red.

Все автомобили оснащены коваными колесами диаметром 21 и 22 дюйма, бронзовыми тормозными суппортами и черными патрубками выпускной системы.

Интерьер выполнен из кожи Nero Ade, материала Corsa-Tex и бронзовых декоративных элементов. На сиденьях, дверях и потолке нанесена специальная вышивка, а принадлежность к серии подтверждает углепластиковая табличка с индивидуальным номером от 1 до 25.

Технически Revuelto Impavido не отличается от стандартной версии. Гибридная силовая установка объединяет атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литра, три электромотора и восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Совокупная мощность составляет 1015 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Стоимость специальной серии компания не раскрыла.