Трамп предрек новый шатдаун правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в сентябре страна может столкнуться с новой приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий вокруг бюджета.

«В сентябре у вас будет приостановка работы», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

По словам главы Белого дома, причиной возможного кризиса остаются разногласия между республиканцами и демократами по бюджетным вопросам. Действующее финансирование федеральных ведомств истекает 30 сентября. Если Конгресс не примет новый бюджет до 1 октября, часть государственных учреждений может прекратить работу.

Трамп также призвал отказаться от правила филибастера в Сенате, чтобы бюджетные законопроекты можно было принимать простым большинством голосов. Кроме того, он настаивает на увязке бюджета с принятием закона SAVE America Act, направленного на реформирование избирательной системы.

Палата представителей уже одобрила законопроект о временном продлении финансирования правительства до 4 декабря, однако в Сенате инициатива пока не получила необходимой поддержки.

Предыдущая масштабная блокировка бюджета в конце 2025 года длилась 43 дня и стала самой долгой в американской истории. На фоне этого месячный дефицит американского бюджета достиг максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов, а американские военные рисковали временно остаться без зарплат.