Тадей Погачар побил на «Тур де Франс» рекорд, продержавшийся 29 лет

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates – XRG Тадей Погачар установил новый исторический рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз в рамках многодневки «Тур де Франс».

Словенец стал победителем 19-го этапа гонки. Известный в профессиональном велоспорте подъем высшей категории Альп-д’Юэз расположен на финишном отрезке маршрута. Погачар преодолел его за 35 минут 27 секунд. Тем самым он превзошел результат легендарного итальянца Марко Пантани (36,40), который держался с 1997 года.

«Тур де Франс» входит в тройку крупнейших велогонок мира наряду с «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании». Соревнование завершится в Париже 26 июля. За два этапа до финиша Погачар уверенно удерживает лидерство, опережая ближайшего преследователя более чем на семь минут. Ранее словенец уже становился победителем общего зачета четыре раза – в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.