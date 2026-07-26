Китай ответил на санкции ЕС ограничениями для 14 европейских компаний

Китай ввел экспортные ограничения в отношении 14 организаций из стран Европейского союза, запретив поставки им товаров двойного назначения. О принятом решении сообщило Министерство коммерции КНР.

Согласно заявлению ведомства, китайским экспортерам запрещено поставлять этим организациям продукцию двойного назначения. Кроме того, зарубежным компаниям и физическим лицам запрещено передавать им такие товары китайского происхождения. Все действующие операции, связанные с этими поставками, должны быть прекращены.

В перечень вошли, в частности, Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A. и III-V LAB.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что меры стали ответом на решение Европейского союза включить 14 предприятий из материкового Китая и специального административного района Сянган в новый пакет санкций против России.

Ведомство подчеркнуло, что ограничения введены в соответствии с законом КНР «Об экспортном контроле» и положением об экспортном контроле товаров двойного назначения. По заявлению министерства, они направлены на обеспечение национальной безопасности, защиту национальных интересов и выполнение международных обязательств Китая в сфере нераспространения.

К товарам двойного назначения относятся продукция, технологии и услуги, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.