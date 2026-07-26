Жители Дубая смогут получать вознаграждения за привлечение иностранных гостей

Департамент экономики и туризма Дубая запустил программу, по которой жители эмирата смогут получать вознаграждения за приглашение друзей и родственников из других стран.

Участвовать в инициативе могут граждане и резиденты ОАЭ старше 18 лет с действующим Emirates ID. Для этого необходимо зарегистрировать данные приглашенного гостя до его приезда. Программа распространяется на туристов, прибывающих в Дубай с 20 июля по 31 октября 2026 года воздушным, морским или автомобильным транспортом при наличии туристической визы либо права на ее получение по прибытии.

После подтверждения приезда гостя участнику программы в течение 72 часов направят электронное письмо с пакетом вознаграждений. Каждый начисленный пакет бонусов оценивается более чем в 3 000 дирхамов (около $815).

Важно понимать, что речь идет не о денежных выплатах, а о наборе ваучеров, скидок и специальных предложений от партнеров:

Отели: скидки на проживание до 45% (например, в Meliá Desert Palm) и специальные условия бронирования.

скидки на проживание до 45% (например, в Meliá Desert Palm) и специальные условия бронирования. Рестораны: акции формата «два по цене одного» на основные блюда в популярных заведениях (ULA, Asia Asia, The 305 и др.).

акции формата «два по цене одного» на основные блюда в популярных заведениях (ULA, Asia Asia, The 305 и др.). Развлечения: бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure, тематический парк IMG Worlds of Adventure и другие локации.

бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure, тематический парк IMG Worlds of Adventure и другие локации. Транспорт и лайфстайл: скидки на поездки и бесплатная подписка Careem Plus.

Инициатива не предусматривает оформление виз — это остается обязанностью самих путешественников. По данным Euronews, участники программы также смогут получить скидки на проживание в отелях, бесплатные билеты в парки развлечений и специальные предложения в ресторанах.

Программа направлена на продвижение Дубая как туристического направления в период низкого летнего сезона. В это время температура воздуха в эмирате может достигать +50 градусов.