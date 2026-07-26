Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн за нарушение закона о цифровых рынках
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 890 млн евро за нарушение закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и обязала компанию устранить выявленные нарушения.
Штраф состоит из двух частей:
- 460 млн евро назначены за предоставление преимуществ собственным сервисам в результатах поиска,
- 430 млн евро — за ограничения, мешавшие разработчикам направлять пользователей на более дешевые способы покупки в обход Google Play.
Еврокомиссия также потребовала от Google обеспечить справедливое отображение сторонних сервисов в поисковой выдаче и предоставить разработчикам возможность свободно рекламировать предложения и заключать сделки с пользователями за пределами магазина приложений.
«Лучшие продукты должны побеждать потому, что они лучше, а не потому, что они принадлежат владельцу поисковой системы», — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера.
На выполнение требований компании отведено 60 дней. В Google раскритиковали решение Еврокомиссии и заявили, что рассматривают возможность его обжалования в суде.