Гол, которого мало кто видел: Google на основе снимка воссоздал гол Пеле 1959 года

2 августа 1959 года 18-летний Пеле забил гол, который сам впоследствии назовет лучшим в своей карьере. Это произошло на 42-й минуте второго тайма в матче против «Жувентуса» (команда «Сантос» выиграла со счетом 4:0, Пеле оформил в том матче хет-трик).

После этого мяча футболист подбежал к трибунам, подпрыгнул и ударил кулаком воздух – считается, что именно так родилось его знаменитое фирменное празднование.

К сожалению, сам момент утерян: в том матче не велось ни телетрансляции, ни киносъемки. 67 лет событие существовало только в воспоминаниях, а из материальных свидетельств сохранилась лишь одна фотография (мяч уже летит в ворота, а голкипер лежит на газоне).

В разных источниках детали атаки различались. Согласно текущей версии, Пеле обыграл первого соперника, а затем, не давая мячу упасть, последовательно перебросил его еще через двоих защитников и вратаря по прозвищу Мао ди Онса, после чего отправил мяч в сетку головой.

Теперь эксперты с помощью ИИ воссоздали утерянный эпизод

Компания Google DeepMind совместно с семьей Пеле, историками и очевидцами провела масштабную работу по реконструкции эпизода. Работа заняла около двух лет. Результат уже экспонируется в Музее Пеле.

Процесс создания состоял из нескольких ключевых этапов.

Все началось со сбора архивов. Историк Анита Луккези и ее команда собрали почти 2000 документов (газеты, чертежи стадиона, карты, фотографии одежды зрителей, детские рисунки) – всего более 3600 изображений. Очевидцам показывали макеты арены и схемы, чтобы восстановить точное расположение игроков, направление атаки, погоду и детали формы.

Затем прошли реальные съёмки с актерами. Чтобы нейросеть не фантазировала, а опиралась на физику, дублеры в форме той эпохи и с тяжелым кожаным мячом вживую повторили комбинацию на поле. Движения фиксировали 6 камер.

«Это не было просто: ввести промт. Все началось на поле», — рассказывает исполнительный креативный директор Google AI & Gemini Кей Кей Уокер на Cannes Lions.

После этого началась обработка нейросетями. С помощью Performance Control на базе Veo 3 из видео извлекли трехмерную геометрию каскадеров. На тела дублеров нанесли внешность молодого Пеле, восстановили архитектуру стадиона 1959 года, добавили пасмурную погоду и зрителей. Также в работе использовались Gemini Omni и Nano Banana Pro.

Дело осталось за финальным монтажом. VFX-художники свели цвет, добавили мяч, убрали цифровые швы и прогнали материал через реальную кинопленку для эффекта подлинной хроники.

В отличие от ранней компьютерной графики 2004 года (фильм «Пеле навсегда»), новая работа создает абсолютное ощущение найденной архивной пленки.

Эксперты отмечают, что качественная реконструкция возможна только при наличии множества независимых исторических следов.

Этот проект открывает новый жанр для документалистов, позволяющий аккуратно достраивать недостающие ракурсы прошлых событий.

При этом UNESCO предупреждает, что технологии ИИ способны размывать подлинность культурного наследия. Для предотвращения дезинформации спортивные реконструкции должны обязательно маркироваться с использованием стандартов вроде C2PA, подтверждающих происхождение кадров.