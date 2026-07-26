В августе в Туркменистане пройдут выставки, форумы и творческие конкурсы

В августе в Туркменистане состоится серия крупных культурных и общественных мероприятий. План предстоящих событий был представлен в пятницу на заседании Правительства, сообщает, сообщает TDH.

Предстоящие торжества, выставки, конференции и информационно-разъяснительные мероприятия приурочены к 35-й годовщине независимости страны, а также к девизу 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремленных крылатых скакунов».

В частности, в период летних каникул для школьников организуют творческие и интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, художественные чтения, а также состязания по национальным играм.

В историко-культурных памятниках пройдут выездные семинары «Taryhy ýadygärlikleriň ata-babalarymyzdan miras galan gymmatlyklary öwrenmekdäki orny» («Роль исторических памятников в изучении ценностей, унаследованных от наших предков»).

В Копетдагском государственном природном заповеднике состоится форум «Köpetdagyň tebigy gözellikleri» («Природные красоты Копетдага»).

Кроме того, в августе намечены финальные туры телевизионного конкурса молодых исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!» («Звучи, моя Отчизна!») по Лебапскому и Марыйскому велаятам, а также заключительный этап творческого состязания «Çalsana, bagşy!» («Играй, бахши!»).