Время собрать ребенка в школу: в Туркменистане открывается сезон школьных ярмарок

Розничная торговля школьными товарами перед новым учебным годом начнется с 1 августа. Соответствующее предложение одобрил президенту Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает TDH.

Передвижные ярмарки традиционно организуют во всех велаятах страны, а также в городах Ашхабад и Аркадаг.

В настоящее время ведется подготовка к реализации товаров, необходимых учащимся и студентам. В торговых точках будут представлены школьные принадлежности и различные текстильные изделия.