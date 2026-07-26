Более 800 участников соберутся на «Играх Будущего 2026» в Астане

С 29 июля по 9 августа в Астане состоится международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего 2026». Ожидается участие около 800 киберспортсменов, которые объединятся в интернациональные клубы и будут соревноваться как в цифровых дисциплинах, так и в традиционных видах спорта.

По данным телеканала 24.kz, в столицу Казахстана уже прибыли команды из Черногории и Аргентины.

Соревнования примут четыре спортивные площадки: легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, национальный теннисный центр Beeline Arena и ледовый дворец «Барыс Арена».

Программа турнира: