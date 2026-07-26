Более 800 участников соберутся на «Играх Будущего 2026» в Астане

Astanada geçiriljek «Geljegiň oýunlary 2026» ýaryşyna 800-den gowrak türgen ýygnanar - 1

С 29 июля по 9 августа в Астане состоится международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего 2026». Ожидается участие около 800 киберспортсменов, которые объединятся в интернациональные клубы и будут соревноваться как в цифровых дисциплинах, так и в традиционных видах спорта.

По данным телеканала 24.kz, в столицу Казахстана уже прибыли команды из Черногории и Аргентины.

Соревнования примут четыре спортивные площадки: легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, национальный теннисный центр Beeline Arena и ледовый дворец «Барыс Арена».

Программа турнира:

  • Phygital Basketball — 29 июля – 3 августа;
  • Battle Royale: PUBG BATTLEGROUNDS — 31 июля – 2 августа;
  • MOBA PC Dota 2 — 2–5 августа;
  • Phygital Shooter CS2 — 4–8 августа;
  • Phygital Football UFL — 4–9 августа;
  • MOBA Mobile MLBB — 6–9 августа;
  • Phygital Dancing — 6–7 августа;
  • Phygital Fighting — 8 августа.