Более 800 участников соберутся на «Играх Будущего 2026» в Астане
С 29 июля по 9 августа в Астане состоится международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего 2026». Ожидается участие около 800 киберспортсменов, которые объединятся в интернациональные клубы и будут соревноваться как в цифровых дисциплинах, так и в традиционных видах спорта.
По данным телеканала 24.kz, в столицу Казахстана уже прибыли команды из Черногории и Аргентины.
Соревнования примут четыре спортивные площадки: легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, национальный теннисный центр Beeline Arena и ледовый дворец «Барыс Арена».
Программа турнира:
- Phygital Basketball — 29 июля – 3 августа;
- Battle Royale: PUBG BATTLEGROUNDS — 31 июля – 2 августа;
- MOBA PC Dota 2 — 2–5 августа;
- Phygital Shooter CS2 — 4–8 августа;
- Phygital Football UFL — 4–9 августа;
- MOBA Mobile MLBB — 6–9 августа;
- Phygital Dancing — 6–7 августа;
- Phygital Fighting — 8 августа.