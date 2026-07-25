Boeing обвинила Airbus в получении несправедливой господдержки и просит власти США вмешаться

Американская корпорация Boeing обратилась к властям США с просьбой добиться от Европейского союза большей прозрачности в отношении кредита на 3 млрд евро, предоставленного Airbus Европейским инвестиционным банком.

Поводом для обращения стало объявление Airbus о возможной разработке нового пассажирского самолета уже к 2030 году. Boeing попросила Управление торгового представителя США запросить у ЕС полный отчет об условиях займа и разъяснить, каким образом он соответствует соглашению 2021 года, предусматривающему открытый и прозрачный процесс предоставления государственной поддержки.

Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что изучает ситуацию и обсуждает ее как с представителями Еврокомиссии, так и с Boeing. По его словам, американская сторона не может игнорировать ситуацию, если одна из компаний получает несправедливые преимущества при конкуренции.

В Boeing отметили, что информация о кредите, включая первый транш в размере 1 млрд евро, была опубликована через четыре дня после продления на неопределенный срок моратория на торговый спор между США и ЕС по субсидированию авиапроизводителей.

В Европейском инвестиционном банке заявили, что кредит Airbus не является исключительной мерой поддержки. В банке назвали это стандартным процентным займом, который позволит финансировать долгосрочные инвестиции компании до 2030 года.

Как отмечает Reuters, в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа согласилась освободить самолёты и запчасти к ним от пошлин после недолгого действия тарифов на эти виды продукции.

Спор между Boeing и Airbus о государственных субсидиях продолжался во Всемирной торговой организации 17 лет. В 2021 году стороны договорились о пятилетнем моратории, который впоследствии был продлен на неопределенный срок.