Узбекистан предложил Туркменистану развивать совместные туристические маршруты
В Посольстве Узбекистана в Туркменистане состоялся брифинг, посвящённый туристической отрасли. В ходе мероприятия узбекская сторона представила туристический потенциал республики и предложила Туркменистану развивать совместные трансграничные маршруты.
В брифинге приняли участие представители туркменских государственных организаций, туристических компаний и средств массовой информации. Участникам рассказали о популярных маршрутах по историческим городам Самарканду, Бухаре, Хиве и Шахрисабзу, входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посол Узбекистана в Ашхабаде Равшанбек Алимов отметил, что в стране активно развиваются экотуризм, паломнический, лечебный, гастрономический и деловой туризм. По его словам, за первое полугодие Узбекистан посетили около 6,6 млн иностранных туристов.
«При развитии туристической сферы в Республике Узбекистан внимание уделяется не только привлечению иностранных гостей, но и сохранению историко-культурного наследия, содействию устойчивому развитию регионов и укреплению международных связей», — отметил Алимов.
Особое внимание было уделено развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Посол предложил туркменским партнерам создавать совместные туристические маршруты.
«Мы видим большие перспективы в создании трансграничных туристических маршрутов с Туркменистаном, например, «Хива – Куняургенч – Ашхабад – Мары – Бухара». Приглашаем туркменских туроператоров к активной работе в этом направлении. Также приглашаем инвесторов из Туркменистана к участию в проектах в Узбекистане на выгодных условиях», – подчеркнул дипломат.