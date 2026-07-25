Узбекистан предложил Туркменистану развивать совместные туристические маршруты

В Посольстве Узбекистана в Туркменистане состоялся брифинг, посвящённый туристической отрасли. В ходе мероприятия узбекская сторона представила туристический потенциал республики и предложила Туркменистану развивать совместные трансграничные маршруты.

В брифинге приняли участие представители туркменских государственных организаций, туристических компаний и средств массовой информации. Участникам рассказали о популярных маршрутах по историческим городам Самарканду, Бухаре, Хиве и Шахрисабзу, входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посол Узбекистана в Ашхабаде Равшанбек Алимов отметил, что в стране активно развиваются экотуризм, паломнический, лечебный, гастрономический и деловой туризм. По его словам, за первое полугодие Узбекистан посетили около 6,6 млн иностранных туристов.

«При развитии туристической сферы в Республике Узбекистан внимание уделяется не только привлечению иностранных гостей, но и сохранению историко-культурного наследия, содействию устойчивому развитию регионов и укреплению международных связей», — отметил Алимов.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Посол предложил туркменским партнерам создавать совместные туристические маршруты.