США ввели новые пошлины в отношении 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых импортных пошлин в отношении 60 торговых партнёров. Размер новых ставок составляет 10% и 12,5%, сообщает CNN.

В Министерстве торговли США заявили, что новые меры затрагивают 99,4% импортируемых товаров. В администрации Трампа обосновали это решение тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

Ставка 12,5% установлена, в частности, для товаров из Китая, России и Турции. Для продукции из стран Европейского союза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии пошлина составит 10% или 12,5% с учётом уже действующих торговых тарифов.

Весной 2025 года администрация Дональда Трампа начала масштабное повышение пошлин на импорт из большинства стран мира. Позднее Верховный суд США признал эти меры незаконными и постановил отменить их. Суд постановил, что президент не имеет права вводить пошлины на основании Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA).

Чтобы обойти судебный запрет, Белый дом немедленно задействовал другую норму — Раздел 122 Закона о торговле 1974 года (о дефиците платежного баланса). Был введен временный глобальный сбор в 10%.

По закону меры в рамках Раздела 122 могут действовать строго не более 150 дней без одобрения Конгресса. Этот законный срок истек как раз в пятницу, 24 июля 2026 года.