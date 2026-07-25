Самолет за €10: в аэропорту Севильи выставили на аукцион необычный транспорт

Испанский оператор аэропортов Aena объявляет аукцион невиданной щедрости: с молотка пускают двухмоторный Piper PA-23 Apache.

Стартовая цена лота — символические 10 евро. Правда, придется еще внести «серьезный» залог в размере 0,50 евро, чтобы всё было по-взрослому.

Воздушное судно скромно грустит на взлётной полосе аэропорта Севильи как минимум с 2018 года. Все эти годы сотрудники Aena честно пытались найти законного владельца: штурмовали реестры и трижды публиковали официальные объявления в государственном вестнике Испании в духе «Вернись, мы всё простим (и оплати парковку)». Однако хозяин так и не подал сигнала. В итоге самолет признали бесхозным и решили устроить торги.

Принять участие в борьбе за крылатый лот может любой желающий — хоть физическое лицо, хоть юридическое, хоть компания друзей, решившая сброситься по евро. Главное — вовремя и правильно подать документы. Дата торжественного вскрытия заявок станет известна сразу после окончания их приёма.

Кстати, о самом экспонате: Piper PA-23 Apache — это настоящая классика американского авиапрома. Созданный компанией Piper Aircraft Corporation в 1950-х годах, он стал первым серийным цельнометаллическим двухмоторником бренда, рассчитанным на комфортную перевозку четырёх человек.

Правда, в Aena сразу честно предупреждают: поднять крылатый раритет в воздух прямо из аэропорта не получится. Состояние техники в аэропорту описывают дипломатично –«очень плохое». Так что отправиться на нём в отпуск сразу после покупки не выйдет. Зато у победителя торгов появится уникальный шанс всего за червонец обзавестись самым эффектным арт-объектом или сувениром, которым можно будет похвастаться перед друзьями, говоря, что у тебя есть свой личный самолет.