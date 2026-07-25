Президент Туркменистана поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

«Благодаря проводимой Вами мудрой политике Узбекистан непрерывно развивается и укреп­ляет свой авторитет на международной арене. Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных отношений и всестороннего стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан», – подчеркнул в своём послании глава туркменского государства.

Сердар Бердымухамедов отметил, что отношения между двумя народами, основанные на общих историко-культурных и духовных ценностях, служат ярким примером истинного братства, и выразил убеждённость, что они и впредь будут укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь возможностью, президент Туркменистана искренне пожелал своему узбекскому коллеге здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана – мира и процветания.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. Он окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Свою политическую карьеру он начал в качестве хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, затем руководил Джизакской и Самаркандской областями.

С 2003 по 2016 годы Мирзиёев на протяжении 13 лет занимал пост премьер-министра Республики Узбекистан, координируя ключевые секторы экономики и социальную сферу. В декабре 2016 года после кончины первого президента страны Ислама Каримова он победил на всенародных выборах и возглавил государство, после чего дважды переизбирался на этот пост.