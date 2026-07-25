Маск пообещал создать «исторически точный фильм» по «Одиссее» с помощью Grok Imagine

ИИ-генератор изображений и видео Grok Imagine, разработанный компанией xAI, выпустит в 2026 году фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Об этом объявил глава компании Илон Маск.

«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал он в X.

В настоящее время в мировом прокате идет художественный фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Главные роли в проекте исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие актеры.

Сюжет древнегреческой поэмы посвящен царю Итаки, который после завершения Троянской войны пытается вернуться домой, но сталкивается с гневом богов, природными стихиями и мифическими чудовищами.

Консервативная часть американской публики активно критикует фильм Нолана за спорные кастинговые решения. Шквал недовольства вызвал, в частности, выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Прекрасной, считавшейся эталоном красоты в античности. Илона Маска и ряд зрителей возмутило, что Голливуд меняет устоявшиеся образы в угоду современным тенденциям. Картину также критикуют за слабую историческую достоверность, поскольку «суда греков напоминают драккары викингов, а броня Агамемнона — костюм Бэтмена».

Тем не менее, это не мешает картине собирать хорошую кассу. За первый уикенд мировые сборы фильма составили $264,1 млн.