Как поступить в Ашхабадскую энергетическую профшколу: специальности и условия приёма
Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа Министерства энергетики Туркменистана проводит приём абитуриентов на 2026/2027 учебный год.
Поступить могут граждане Туркменистана с общим средним образованием в возрасте до 35 лет. Отбор проходит на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
Форма и срок обучения – 2,5 года, на платной основе.
Приём документов осуществляется в Ашхабаде.
Направления подготовки (специальности)
- Электрические станции, сети и системы.
- Электроснабжение.
- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
- Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
- Экономика и цифровые информационные технологии.
- Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях.
- Бухгалтерский учёт и аудит.
- Компьютерные сети.
- Документальное обеспечение и архивоведение.
Необходимые документы
Поступающие сдают в приёмную комиссию основной комплект документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа об общем среднем образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3×4 см;
- заверенная копия трудовой книжки (для работающих).
Также лично предъявляются и сдаются копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет (для отслуживших) или приписное свидетельство со справкой из военкомата по месту жительства (для юношей, не проходивших службу).
Победители государственной олимпиады школьников и члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах в год поступления, предоставляют подлинники подтверждающих документов для реализации преимущественного права зачисления. Абитуриенты также могут предоставить иные документы, подтверждающие преимущественные права.
За неправильно предоставленную информацию и документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Экзамены и зачисление
Вступительные испытания проходят в самом учебном заведении. Экзамены сдаются устно на государственном языке по школьной программе Туркменистана.
Экзаменационные предметы:
- Физика
- Математика
- История Туркменистана
Абитуриенты, не явившиеся на экзамен без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку по одному из предметов, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
Преимущества при равенстве баллов: При равном количестве набранных баллов преимущественное право на зачисление получают лица с трудовым стажем по выбранной специальности не менее 2 лет, а также граждане, прошедшие срочную воинскую службу.
Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа Министерства энергетики Туркменистана находится по адресу: г. Ашхабад, улица Огуз хана, 13
Телефоны: 42-83-73, 49-48-05, 49-48-16, 49-35-06