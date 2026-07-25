Как поступить в Ашхабадскую энергетическую профшколу: специальности и условия приёма

Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа Министерства энергетики Туркменистана проводит приём абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

Поступить могут граждане Туркменистана с общим средним образованием в возрасте до 35 лет. Отбор проходит на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

Форма и срок обучения – 2,5 года, на платной основе.

Приём документов осуществляется в Ашхабаде.

Направления подготовки (специальности)

Электрические станции, сети и системы. Электроснабжение. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Экономика и цифровые информационные технологии. Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях. Бухгалтерский учёт и аудит. Компьютерные сети. Документальное обеспечение и архивоведение.

Необходимые документы

Поступающие сдают в приёмную комиссию основной комплект документов:

заявление на имя директора по установленной форме;

анкета по установленной форме;

подлинник документа об общем среднем образовании (подлинник);

медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);

обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;

восемь фотографий размером 3×4 см;

заверенная копия трудовой книжки (для работающих).

Также лично предъявляются и сдаются копии следующих документов:

паспорт;

военный билет (для отслуживших) или приписное свидетельство со справкой из военкомата по месту жительства (для юношей, не проходивших службу).

Победители государственной олимпиады школьников и члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах в год поступления, предоставляют подлинники подтверждающих документов для реализации преимущественного права зачисления. Абитуриенты также могут предоставить иные документы, подтверждающие преимущественные права.

За неправильно предоставленную информацию и документы абитуриент несёт персональную ответственность.

Экзамены и зачисление

Вступительные испытания проходят в самом учебном заведении. Экзамены сдаются устно на государственном языке по школьной программе Туркменистана.

Экзаменационные предметы:

Физика

Математика

История Туркменистана

Абитуриенты, не явившиеся на экзамен без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку по одному из предметов, к дальнейшим испытаниям не допускаются.

Преимущества при равенстве баллов: При равном количестве набранных баллов преимущественное право на зачисление получают лица с трудовым стажем по выбранной специальности не менее 2 лет, а также граждане, прошедшие срочную воинскую службу.

Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа Министерства энергетики Туркменистана находится по адресу: г. Ашхабад, улица Огуз хана, 13

Телефоны: 42-83-73, 49-48-05, 49-48-16, 49-35-06