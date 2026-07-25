Геометрия, реки, львы: какой смысл «Реал», «МЮ» и «Челси» вшили в свои выездные формы

Презентация выездных комплектов формы к новому футбольному сезону уже давно превратилась из формального релиза экипировки в настоящий перформанс. В преддверии сезона-2026/27 свои новые гостевые формы презентовали три гранда мирового футбола – «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В этот раз спортивные гиганты Adidas и Nike отказались от безликих шаблонов. Они сделали ставку на глубокий исторический контекст, локальную идентичность городов и ностальгию по ушедшим футбольным эпохам.

«Реал Мадрид»: Аристократичная роскошь и вековое наследие

Гостевой комплект мадридского клуба, разработанный Adidas, выполнен в глубоком тёмно-зелёном оттенке, получившем официальное название «Aurora Ivy». Контрастные элементы воротника и манжет выполнены в «грязно-белом» цвете.

Дизайн этой формы призван транслировать премиальный статус и аристократизм «королевского клуба». Зелёный цвет имеет для Мадрида историческое значение. Впервые «Реал» примерил такой оттенок в далёком 1965 году в легендарном товарищеском матче против «Ривер Плейт». Позже этот цвет триумфально возвращался в сезоне-2012/13 в качестве резервного.

Главной визуальной фишкой стал едва заметный жаккардовый геометрический узор, в структуру которого аккуратно вписаны грани клубного герба и тонкие латинские инициалы RMCF (Real Madrid Club de Fútbol).

Финальный ретро-акцент — использование классического логотипа Adidas Trefoil (трилистника) на груди вместо привычного современного знака бренда.

Вратарский комплект выполнен в светло-голубом цвете с более тёмными оттенками на рукавах и по бокам. Полосы Adidas на нем ярко-жёлтые.

«Реал» ожидает, что новая форма будет пользоваться большим успехом. Её уже можно приобрести на официальном сайте клуба и на сайте Adidas. Самая дешёвая взрослая футболка стоит от 100 евро.

«Манчестер Юнайтед»: Дух индустриального города и триумф 80-х

«Манчестер Юнайтед» совместно с Adidas представил джерси в насыщенном королевском синем цвете (Royal Blue) с яркой красно-белой отделкой. Комплект дополняется синими шортами и гетрами.

Хотя «красные дьяволы» ассоциируются со своим основным цветом, синий глубоко укоренился в их ДНК. В синей форме «МЮ» Мэтта Басби брал Кубок европейских чемпионов в 1968 году, а команда Алекса Фергюсона побеждала в полуфинале ЛЧ 2009 года. Однако конкретно этот дизайн — прямая отсылка к редкому и культовому третьему комплекту 1986–1988 годов. Это было время, когда сэр Алекс только возглавил клуб, а на поле блистали Брайан Робсон и Норман Уайтсайд.

На ткань джерси нанесён волновой текстурированный эффект, который служит визуальной метафорой реки Ируэлл. Водный канал протекает в непосредственной близости от домашнего стадиона «Олд Траффорд», связывая форму с географическим сердцем Манчестера.

На груди также красуется культовый трилистник Adidas, завершая винтажный образ.

«Челси»: Итальянский ренессанс на «Стэмфорд Бридж»

Лондонский «Челси» и Nike представили строгий, но агрессивный комплект под лозунгом «Unleash the Lion» («Выпусти льва»). За основу был взят глубокий чёрный цвет, разбавленный элементами золотистого оттенка «Midwest Gold».

Сочетание чёрного цвета и благородного золота — это дань уважения эпохе «итальянского ренессанса» в «Челси» середины 1990-х годов. Именно тогда в составе лондонцев зажигали харизматичные итальянцы Джанфранко Дзола, Роберто Ди Маттео и играющий тренер Джанлука Виалли. Этот период трансформировал клуб, заложив фундамент для будущих европейских побед.

Дизайнеры пошли на радикальный шаг и убрали с груди традиционную круглую эмблему клуба. Вместо неё остался только минималистичный, величественный силуэт стоящего золотого льва.

Дополнительной связью с триумфальным прошлым стал лавровый венок, аккуратно вышитый на воротнике и манжетах рукавов, а также тонкие золотые рельефные линии на плечах.