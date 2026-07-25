В Лувре впервые после ограбления открыли галерею Аполлона: вот как она выглядит теперь

Лувр вновь открыл для посетителей галерею Аполлона, закрытую после ограбления в октябре 2025 года. Теперь в ней больше не будут экспонироваться драгоценности и другие особо ценные предметы.

Во время ограбления злоумышленники похитили девять экспонатов из императорской коллекции, среди которых были ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине.

Директор Лувра Кристоф Лерибо сообщил, что музей решил вернуть галерее её первоначальное предназначение.

«Вместо того чтобы выставлять все остальные витрины, кроме двух, на которые было совершено нападение, мы решили вернуть галерее Аполлона ее первоначальную функцию. Мы убираем из нее коллекции и ценные предметы, которые там находились, чтобы вновь отдать все пространство настенным росписям и скульптурным украшениям», — рассказал он.

По его словам, драгоценности, которые преступники не тронули во время ограбления, вскоре выставят в другом зале, спроектированном как хранилище без окон.

Посетители в галерее Аполлона рассматривают драгоценности. 2023 год

Jarry / Tripelon / Gamma-Rapho / Getty Images

Галерея Аполлона в день открытия после ограбления. 22 июля 2026 года

Lou Benoist / AFP / Scanpix / LETA

Галерея Аполлона в 2010 году

Archiv Mehrl / ullstein bild / Getty Images

Галерея Аполлона в день открытия после ограбления. 22 июля 2026 года

Lou Benoist / AFP / Scanpix / LETA