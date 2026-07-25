Всемирный банк выделит $20 млн на развитие водного сотрудничества в ЦА

Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка одобрил проект по развитию трансграничного сотрудничества в сфере управления водными ресурсами Центральной Азии.

Согласно проекту «Сотрудничество в области эффективного управления водными ресурсами в Центральной Азии» (CAWEC), исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала получит грант в размере 20 млн долларов. Прямую или косвенную выгоду от данной инициативы, как ожидается, получат около 40 млн жителей региона.

Проект CAWEC направлен на укрепление регионального взаимодействия, подготовку новых инвестиционных инициатив и совершенствование механизмов совместного управления трансграничными водными ресурсами.

По оценкам Всемирного банка, устойчивое развитие региона требует модернизации водохозяйственной инфраструктуры, укрепления потенциала профильных ведомств и интенсификации обмена данными между государствами бассейнов рек Амударья и Сырдарья. Дополнительное давление на ситуацию оказывает изменение климата: за последние 60 лет площадь ледников сократилась примерно на 30%.

По оценке Всемирного банка, недостаточная координация в управлении водными ресурсами ежегодно приводит к экономическим потерям на сумму свыше 4,5 млрд долларов.

Проект предусматривает подготовку к 2031 году до шести трансграничных инфраструктурных проектов, цифровизацию систем учёта водных ресурсов и модернизацию информационных систем в бассейнах Амударьи и Сырдарьи. Также планируется обучение до 100 специалистов региональных водохозяйственных организаций и проведение совместных исследований.