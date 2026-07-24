Toyota представила обновленный пикап Tundra 2027 года с новой версией Trailhunter

Toyota презентовала внедорожный пикап Tundra 2027 модельного года. Автомобиль получил точечные изменения в дизайне, обновленный интерьер, расширенный набор стандартных функций и новую внедорожную версию Trailhunter, позиционируемую как более доступная альтернатива флагманской модификации TRD Pro.

Новая версия создана на базе комплектации SR5. В ее оснащение входят:

Модернизированная подвеска Old Man Emu и внедорожная резина Michelin LTX Trail;

Защита днища, передние буксировочные проушины и блокировка заднего дифференциала;

Вспомогательные системы Multi-Terrain Select и Crawl Control для преодоления сложного рельефа.

Внешне вариант Trailhunter выделяется бронзовыми колесными дисками и специальными эмблемами.

Изменения в экстерьере носят точечный характер: пикап получил обновленную решетку радиатора и бамперы. Дополнительно стали доступны новая светодиодная панель в решетке и противотуманные фары RIGID.

В салоне 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы теперь входит в базовое оснащение всех версий. Система поддерживает связь 5G, настраиваемые виджеты и обновленный голосовой помощник «Hey Toyota». В стандартный список функций также включили видеорегистратор Drive Recorder, автоматически сохраняющий 20-секундные записи с внешних камер.

Кроме того, все комплектации по умолчанию оснащаются новейшим пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

Гамма моторов осталась прежней: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (389 л.с.) и гибридная установка i-FORCE MAX (437 л.с.). Какой из них достанется версии Trailhunter, производитель пока не уточнил.

Подробные спецификации, комплектации и прайс-лист Toyota обнародует осенью. Ожидается, что новинка окажется немного дороже текущей модели 2026 года, стартовая цена которой составляет от 41 260 долларов.