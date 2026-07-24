Toyota представила обновленный пикап Tundra 2027 года с новой версией Trailhunter
Toyota презентовала внедорожный пикап Tundra 2027 модельного года. Автомобиль получил точечные изменения в дизайне, обновленный интерьер, расширенный набор стандартных функций и новую внедорожную версию Trailhunter, позиционируемую как более доступная альтернатива флагманской модификации TRD Pro.
Новая версия создана на базе комплектации SR5. В ее оснащение входят:
- Модернизированная подвеска Old Man Emu и внедорожная резина Michelin LTX Trail;
- Защита днища, передние буксировочные проушины и блокировка заднего дифференциала;
- Вспомогательные системы Multi-Terrain Select и Crawl Control для преодоления сложного рельефа.
Внешне вариант Trailhunter выделяется бронзовыми колесными дисками и специальными эмблемами.
Изменения в экстерьере носят точечный характер: пикап получил обновленную решетку радиатора и бамперы. Дополнительно стали доступны новая светодиодная панель в решетке и противотуманные фары RIGID.
В салоне 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы теперь входит в базовое оснащение всех версий. Система поддерживает связь 5G, настраиваемые виджеты и обновленный голосовой помощник «Hey Toyota». В стандартный список функций также включили видеорегистратор Drive Recorder, автоматически сохраняющий 20-секундные записи с внешних камер.
Кроме того, все комплектации по умолчанию оснащаются новейшим пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense 4.0.
Гамма моторов осталась прежней: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (389 л.с.) и гибридная установка i-FORCE MAX (437 л.с.). Какой из них достанется версии Trailhunter, производитель пока не уточнил.
Подробные спецификации, комплектации и прайс-лист Toyota обнародует осенью. Ожидается, что новинка окажется немного дороже текущей модели 2026 года, стартовая цена которой составляет от 41 260 долларов.