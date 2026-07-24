Sony выпустил финальный трейлер блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день»

Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Картина станет следующим сольным фильмом о Питере Паркере в киновселенной Marvel и выйдет в мировой прокат 31 июля.

Сюжет рассказывает о повзрослевшем Питере Паркере, который после событий предыдущих фильмов продолжает бороться с преступностью в Нью-Йорке. Одновременно герой сталкивается с новыми проявлениями своих сверхспособностей и опасной угрозой, которая становится одним из самых серьезных испытаний в его жизни.

К роли Питера Паркера вновь вернулся Том Холланд. В фильме также снялись Зендая, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, вновь исполнивший роль Карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка.

Одной из главных интриг остается персонаж Сэди Синк, известной по сериалу «Очень странные дела». Marvel по-прежнему не раскрывает, какую роль исполнила актриса.

Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

«Человек-паук: Совершенно новый день» станет первым фильмом о герое после завершения предыдущей трилогии и откроет новую главу его истории.