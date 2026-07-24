Samsung представила свою самую тонкую раскладушку и флагманские умные часы

Вместе с презентацией двух смартфонов серии Fold компания Samsung также показала свою новую раскладушку Galaxy Z Flip8 и умные часы Galaxy Watch Ultra 2.

Galaxy Z Flip8

Модель ориентирована на пользователей, для которых компактные размеры устройства важнее большого экрана или топовых характеристик. Его толщина составляет 6,1 мм, а вес — 180 г. Корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP48.

Одно из ключевых обновлений — 4,1-дюймовый внешний экран FlexWindow с рамками толщиной 1,25 мм. Он позволяет полноценно запускать приложения, получать персональные рекомендации и выполнять различные действия без открытия смартфона. Также на внешнем дисплее работают функции Gemini Intelligence и фирменный виджет «Мой день».

Внутренний 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает пиковой яркостью до 2600 нит.

Устройство работает на 10-ядерном процессоре Exynos 2600. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой проводной (25 Вт), беспроводной и обратной беспроводной зарядки.

Основной блок камер включает 50-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модули. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп. Производитель делает акцент на алгоритмах ProVisual для повышения качества фото, использовании складной конструкции в качестве видеокамеры и режиме суперстабилизации с фиксацией горизонта при съёмке через внешний экран.

Как и устройства серии Fold, новинка получила возможности Galaxy AI, включая ИИ-подсказки, автоматизацию задач в 49 приложениях, инструменты для работы с текстом, изображениями и голосовыми заметками, а также обновлённую панель управления ИИ в One UI 9.

Смартфон выходит в графитовом (Graphite), кремовом (Cream) и розовом (Pink) цветах. Эксклюзивный мятный (Mint) вариант будет доступен только на сайте Samsung.

Официальные цены:

Версия 12 ГБ/256 ГБ — $1 199

Версия 12 ГБ/512 ГБ — $1 399

Galaxy Watch Ultra 2

Флагманские умные часы Galaxy Watch Ultra 2 вышли в 47-мм титановом корпусе и с поддержкой LTE. Несмотря на уменьшение толщины корпуса на 12%, устройство получило ударопрочную конструкцию и увеличенный на 35% аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч.

Вопреки предыдущим поколениям, новинка построена не на SoC Exynos, а на платформе Qualcomm — Snapdragon Wear Elite Platform. AMOLED-экран часов получил рекордную для серии максимальную яркость в 5000 нит.

Часы работают на базе Wear OS 7 с оболочкой One UI 9 Watch. Внутри установлено 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Из беспроводных модулей присутствуют двухдиапазонный GPS (L1+L5), Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE.

Особый акцент сделан на спортивных режимах:

Функция «Бег по пересеченной местности» анализирует рельеф, перепады высот и прогресс подъема для эффективного распределения нагрузки.

Система «Питание» работает с функцией оценки потери жидкости через пот и рассчитывает графики восполнения воды с учётом массы тела.

Для дайвинга предусмотрена защита IP69K, водонепроницаемость до 10 АТМ и сертификация EN13319. Под водой экран показывает глубину, время погружения и температуру воды. Позже в этом году выйдет приложение Ultra 2 Diving (разработано совместно с Mares), которое добавит контроль скорости погружения и всплытия.

Набор датчиков BioActive отвечает за измерение ЭКГ, анализ состава тела, контроль температуры кожи и других показателей. Среди новых функции:

Обнаружение признаков апноэ сна с помощью ИИ.

Мониторинг жизненных показателей во время сна.

Оценку состояния сердечно-сосудистой системы.

Рекомендации по тренировкам и восстановлению.

Контроль уровня окружающего шума.

Часы доступны в цветах Titanium Gray и Titanium Silver. К ним предлагаются три типа экстремальных ремешков (в черном, оливковом, оранжевом, синем и цвете мокко):

Marine Band — трубчатый силиконовый для водных видов спорта. Trail Band — легкий тканевый для бега. PeakForm Band — гибридный вариант для спорта и офиса.

Стоимость Galaxy Watch Ultra 2 составляет $699 (на $50 дороже модели первого поколения).

Предзаказы на отдельных рынках стартовали 22 июля, а мировые продажи начнутся 21 августа.