Сердар Бердымухамедов поздравил президента Египта с Днём революции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Аль-Сиси по случаю национального праздника — Дня революции. Об этом пишет госинформагентство TDH.

Глава государства пожелал египетскому лидеру крепкого здоровья и счастья, а народу страны — мира, благополучия и процветания.

День революции отмечается в Египте ежегодно 23 июля. Праздник посвящён событиям 1952 года, когда движение «Свободные офицеры» свергло короля Фарука I. Революция положила конец монархии и привела к провозглашению республики, став одним из ключевых событий современной истории страны.