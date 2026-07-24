Самые тонкие складные флагманы: Samsung представила Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra

Компания Samsung официально представила новое поколение складных смартфонов – базовый Galaxy Z Fold 8 и премиальный Galaxy Z Fold 8 Ultra. Новинки получили рекордно тонкие корпуса, обновлённые экраны и продвинутое аппаратное оснащение.

Samsung Galaxy Z Fold 8: лёгкость, новые пропорции и титан

Новая модель отличается изменёнными пропорциями экранов. Внешний 5,5-дюймовый дисплей (WUXGA+, 120 Гц) получил соотношение сторон 10:16. Как отмечает Samsung, это обеспечивает «привычный и удобный формат для повседневных задач – общения в мессенджерах, просмотра социальных сетей, поиска информации и коротких видеороликов».

Внутренний 7,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X (QXGA+, 1–120 Гц, Vision Booster, яркость до 3000 нит) имеет соотношение 4:3 – аналогичные пропорции ожидаются и в будущем iPhone Ultra.

Z Fold 8: внешний экран и внутренний дисплей

Смартфон стал самым лёгким в серии – всего 201 грамм. Его толщина составляет 9,7 мм в сложенном виде и 4,5 мм в раскрытом. Снизить толщину без потери прочности удалось благодаря технологии Flex Titanium с элементами из титана в конструкции дисплея, а также обновлённому шарниру с более плавным раскрытием.

Аппаратная часть и характеристики:

Процессор : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Камеры: два основных 50-мегапиксельных модуля (широкоугольный и сверхширокоугольный).

два основных 50-мегапиксельных модуля (широкоугольный и сверхширокоугольный). Аккумулятор: 4800 мА·ч (проводная зарядка 45 Вт, беспроводная до 20 Вт, обратная беспроводная).

4800 мА·ч (проводная зарядка 45 Вт, беспроводная до 20 Вт, обратная беспроводная). ПО и связь: Android 17 с One UI 9, поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, защита от пыли и воды по стандарту IP48.

Модель выйдет в лавандовом, графитовом и кремовом цветах. Есть также вариант с фисташковым цветом, но он доступен эксклюзивно только в официальном магазине Samsung в рамках линейки «Online Exclusive», хотя и по тем же ценам.

Цены на все модификации

Версия 12/256 ГБ: $1 899

$1 899 Версия 12/512 ГБ: $2 019

$2 019 Версия 16 ГБ/1 ТБ: $2 259

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: максимум возможностей и тончайший корпус

Флагманский Galaxy Z Fold 8 Ultra получил самый тонкий корпус за всю историю серии Fold — 8,9 мм в сложенном состоянии и всего 4,1 мм в раскрытом при весе 215 граммов. Устройство оснащено 8-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X (QXGA+, 1–120 Гц, Vision Booster) и 6,5-дюймовым внешним дисплеем (Full HD+, 120 Гц).

За производительность отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с обновлённой системой охлаждения. Конфигурации памяти аналогичны базовой версии (до 16 ГБ / 1 ТБ). Питает устройство аккумулятор на 5000 мА·ч с аналогичной мощностью зарядки (45 Вт проводная, 20 Вт беспроводная, обратная зарядка).

Основная камера включает три модуля: главный сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера имеет разрешение 10 Мп. Смартфон получил улучшенный ночной режим, поддержку записи 8K-видео с новым кодеком APV и функцию Cine LUT для кинематографической цветокоррекции на самом устройстве.

Искусственный интеллект и безопасность: Большой экран адаптивен под новые функции Galaxy AI, среди которых:

Персонализированная сводка «Мой день».

Интеллектуальные подсказки на основе переписки.

Обновлённый Gemini Intelligence для работы со сложными сценариями в десятках приложений одновременно и создания резюме встреч/документов в «Заметках».

Безопасность обеспечивается платформой Samsung Knox, модулем Knox Vault и новыми инструментами контроля работы ИИ.

Смартфон работает на Android 17 с One UI 9, поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и защищён по стандарту IP48.

Модель будет продаваться в графитовом, кремовом и фиолетовом цветах. Есть также эксклюзивный оттенок Green Shadow (Зеленая тень), но он также доступен только для заказа на официальном сайте Samsung.

Цены на все модификации