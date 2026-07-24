Президент Туркменистана поздравил Серджо Маттареллу с 85-летием

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле по случаю его 85-летия. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

«Мы высоко ценим дружественные отношения между нашими странами и убеждены в их дальнейшем развитии и укреплении на благо народов Туркменистана и Италии», – подчеркнул в своём послании глава государства.

Пользуясь случаем, Сердар Бердымухамедов пожелал Серджо Маттарелле крепкого здоровья и счастья, а народу Италии — мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Серджо Маттарелла является 12-м по счету президентом Италии. Он занимает этот пост с 3 февраля 2015 года и является самым долгоправящим президентом в истории Итальянской Республики. В 2022 году он был переизбран на второй семилетний срок.

Президент в Италии выполняет преимущественно представительские и арбитражные функции, играя ключевую роль в разрешении политических кризисов и формировании правительств страны.