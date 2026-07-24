Новые открытия у мавзолея Гёзли Ата: что нашли археологи возле святилища

Археологи обнаружили новый исторический объект рядом с мавзолеем Гёзли Ата в Балканском велаяте. По результатам исследований ученые пришли к выводу, что находка может относиться к раннему Средневековью и быть частью огузо-туркменского археологического комплекса.

О находке в газете Türkmenistan сообщила сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Гёзель Амангулыева.

Хасан ибн Мухуп Исмаил Ата, более известный под псевдонимом «Гул-Гедай» и прозвищем «Гёзли Ата» (отец-провидец, дословно «Зоркий-отец»), родился в 1202 году на древней родине огузо-туркмен в Туркестане. Он погиб как шахид в 1292 году в период монгольских набегов.

Гёзли Ата почитается как выдающийся личность XIII века, просветитель, основоположник прикаспийской ветви суфийской литературы, продолжатель суфийской школы Ясави, а также целитель различного рода (в особенности духовных) недугов. Его мавзолей является одним из самых посещаемых мест среди паломников и туристов.

Научная экспедиция была организована благодаря наводке жителя села Акгуйы Туркменбашинского этрапа, опытного педагога Орегылыча Аманова.

Загадочный саркофаг и каменная плита

Окружение мавзолея включает не только обширные кладбища, но и остатки археологических комплексов — так называемых «юртов» (учебных заведений, медресе и мечетей). Здесь ученые и наткнулись на объекты, которые относятся к периоду раннего Средневековья. Для его изучения исследователи применили современные методы анализа.

Комплекс по своей архитектуре, использованному сырью и ландшафтному расположению напоминает памятники огузо-туркменской культуры.

В его центре находится монолитный каменный саркофаг длиной 129 см, шириной 27 см и высотой 44 см. На поверхности этого надгробия высечен художественный рельеф. Несмотря на то, что из-за многовекового воздействия времени и выветривания каменная резьба сильно сгладилась, благодаря игре контрастных теней всё ещё можно различить очертания головы некоего богослова (улема).

Массивное основание саркофага и верхний слой в форме прямоугольной ступенчатой структуры характерны для надгробий периода раннего распространения ислама в этих краях. По мнению археологов, особенности конструкции саркофага позволяют предположить, что данное захоронение принадлежало одному из преподавателей существовавшей здесь религиозной духовной школы.

В нескольких метрах от саркофага была обнаружена каменная плита (длиной 122 см, шириной 44 см и толщиной 15 см) с резным орнаментом и двумя квадратными отверстиями. Предполагается, что она являлась нижней частью древнего надгробия. Визуальные детали и результаты исследований прямоугольной плиты дают все основания полагать, что отверстия в ее верхней и нижней частях служили для крепления к вертикальной конструкции.

Символизм орнамента и суфийские традиции

Узор на поверхности каменной плиты напоминает крылья птицы или мотылька. Это распространенные символы опьяненных божественной любовью суфиев, чья окрыленная душа устремлялась к Богу. В народных ремеслах, ковроткачестве и ручных работах эти элементы сохранились под названиями «guşganat» и «perwana» и до сих пор широко используются в Западном Туркменистане.

В литературном наследии Гёзли Ата слово «птица» также используется в значениях «птица души» («köňül guşy»), «возноситься», «парить». В связи с этим достаточно вспомнить стихотворение самого пира «Uçdum men-ä» («Я полетел»).

Результаты детального изучения подтверждают, что новые находки имеют прямое отношение к огузо-туркменским памятникам и комплексу мавзолея Гёзли Ата.