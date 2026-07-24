Кто управляет глобальной связью?: Топ-10 крупнейших мобильных операторов мира

Десятка крупнейших мобильных операторов планеты обслуживает около 3,8 миллиарда абонентов, то есть примерно 43% от общего числа активных подключений в мире (8,8 миллиарда). Однако в отрасли происходят масштабные изменения: бывшие лидеры уступают позиции, а стремительно развивающиеся компании занимают верхние строчки рейтингов.

Безоговорочное первенство удерживает China Mobile. Во втором квартале 2024 года он первым в мире перешагнул рубеж в один миллиард абонентов.

На противоположном полюсе изменений находится Vodafone Group: компания, долгое время занимала второе место в мире. Она с 2019 года продала или реорганизовала свои активы в Индии, Италии, Испании и Австралии, из-за чего выпала из первой пятерки. Ее место заняла индийская Reliance Jio, созданная только в сентябре 2016 года и продемонстрировавшая феноменальный рост.

Топ-5 мировых гигантов связи

China Mobile

На долю компании приходится около 19% всех мировых мобильных подключений. Выделенная в 1999 году из China Telecom, она остается под контролем китайского государства, хотя её акции торгуются на биржах Гонконга и Нью-Йорка.

Рост базы замедлился из-за насыщения рынка: если 800 миллионов пользователей оператор набрал к концу 2014 года, то на следующие 200 миллионов ушло почти десять лет. При этом к концу 2025 года число пользователей её 5G-сети достигло 599 миллиона человек, что делает её крупнейшей в мире.

Reliance Jio

Оператор начал работу в сентябре 2016 года, предложив услуги 4G с агрессивным ценообразованием и большими пакетами трафика, что полностью перекроило индийский рынок. К середине 2025 года база компании составила 481,8 миллиона абонентов.

Это позволило Reliance Jio стать вторым оператором в мире и крупнейшим за пределами Китая. Компания входит в состав холдинга Reliance Industries, основанного Дхирубхаем Амбани и возглавляемого его сыном Мукешем Амбани.

China Telecom

Третий по величине оператор в мире обслуживает 422,67 миллиона мобильных абонентов. Как и China Mobile, это государственное предприятие со штаб-квартирой в Пекине (его акции торговались в Гонконге и Нью-Йорке до 2021 года).

Изначально компания доминировала на рынке фиксированной связи Китая, но активно развила мобильный сегмент. В эпоху 5G её база пользователей смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения превысила 350 миллионов.

Bharti Airtel

Индийская компания со штаб-квартирой в комплексе Bharti Crescent в Нью-Дели занимает четвертое место в мире с 395,15 миллиона абонентов в Индии, Шри-Ланке и 14 странах Африки.

Основана Сунилом Бхарти Митталом в 1995 году под названием Bharti Telecom (бренд Airtel запустили в том же году). Африканские активы управляются через Airtel Africa, торгующуюся на Лондонской фондовой бирже с 2019 года и обеспечивающую около трети всех клиентов группы.

China Unicom

Самый небольшой из трех китайских госперевозчиков располагался на пятом месте в мире с 339,3 миллиона абонентов. Основан в 1994 году для создания конкуренции China Telecom.

В 2019 году China Unicom и China Telecom объединили мобильную и фиксированную инфраструктуру для совместного строительства сети 5G (преимущественно в сельской местности), что позволило операторам существенно снизить расходы.

Крупнейшие международные телеком-холдинги

América Móvil (штаб-квартира в Мехико) контролируется семьей миллиардера Карлоса Слима и обслуживает около 323 миллионов пользователей через бренд Telcel в Мексике и Claro в Латинской Америке.

(штаб-квартира в Мехико) контролируется семьей миллиардера Карлоса Слима и обслуживает около 323 миллионов пользователей через бренд Telcel в Мексике и Claro в Латинской Америке. Telefónica (Мадрид, Испания) насчитывает около 300 миллионов клиентов в Испании, Бразилии (бренд Vivo), Германии и Великобритании, однако сокращает базу, постепенно продавая непрофильные активы.

(Мадрид, Испания) насчитывает около 300 миллионов клиентов в Испании, Бразилии (бренд Vivo), Германии и Великобритании, однако сокращает базу, постепенно продавая непрофильные активы. MTN Group (Йоханнесбург, ЮАР) — крупнейший оператор Африки и восьмой в мире. Обслуживает около 290 миллионов пользователей в 21 стране, включая ключевые рынки Нигерии и ЮАР.

(Йоханнесбург, ЮАР) — крупнейший оператор Африки и восьмой в мире. Обслуживает около 290 миллионов пользователей в 21 стране, включая ключевые рынки Нигерии и ЮАР. Orange (до 2013 года — France Télécom) обслуживает 253 миллиона абонентов во Франции, Испании, Бельгии, Польше, а также более чем в 20 странах Африки и Ближнего Востока через дочернюю Orange Middle East and Africa.

Поскольку общее число мобильных подключений на планете уже приблизилось к численности взрослого населения, дальнейший рост телеком-гигантов возможен не за счет привлечения новых клиентов, а путем перевода текущей базы на сети 5G и более дорогие тарифы.