Исследование: снижение скорости на дорогах США сэкономит стране $22 млн в день

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что если бы все автомобилисты в США строго соблюдали скоростной режим, это дало бы огромный экономический эффект. По их подсчетам, страна могла бы ежедневно экономить около $22 млн, 25 млн литров (6,7 млн галлонов) топлива и сократить выбросы СО₂ на 57 000 метрических тонн.

Для анализа специалисты изучили свыше 120 млн поездок, взяв в расчет ограничения скорости, данные о движении и рельеф местности.

Расчеты проводились на основе инструментов моделирования Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (NREL).

Медленнее — не значит намного дольше

Хотя связь между скоростью и расходом топлива известна давно, именно исследование реальных поездок помогло оценить эффект в масштабах страны. Как выявили ученые, соблюдение правил увеличило бы длительность средней ежедневной поездки менее чем на 1 минуту.

Исследование проводилось для машин с ДВС, на которые приходится 14,6% всего энергопотребления США. Авторы обращают внимание: несмотря на то, что современные авто стали экономичнее, их двигатели стали мощнее, из-за чего водителям легче развивать высокую скорость.

Планы на будущее

Снижение скорости названо простым способом сократить расход топлива без обновления автопарка. В будущем исследователи хотят изучить влияние иных факторов — например, резких ускорений. Для этого они задействуют электромобиль с датчиками, который позволит в реальном времени отслеживать поведение водителя и его расход энергии.