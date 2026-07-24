В Узбекистане появится международный финансовый центр со своим коммерческим судом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон «О Ташкентском международном финансовом центре» (ТМФЦ). Он предусматривает создание специальной юрисдикции с собственным регулированием и международным коммерческим судом.

Закон вступит в силу 25 июля.

Ключевым элементом новой системы станет Ташкентский международный коммерческий суд, состоящий из суда первой инстанции и апелляционного суда. Он будет рассматривать коммерческие, корпоративные и финансовые споры, связанные с деятельностью центра, а также другие дела, если стороны заранее договорятся о рассмотрении дела именно здесь.

Кроме того, суд получит полномочия содействовать рассмотрению споров в Ташкентском международном арбитражном центре. В его компетенцию войдут принятие обеспечительных мер, рассмотрение заявлений об отводе арбитров, а также признание и исполнение арбитражных решений.

На территории финансового центра будет действовать особый правовой режим. При рассмотрении споров наряду с Конституцией и законодательством Узбекистана планируется применять нормы общего права и справедливости Англии и Уэльса, а также проверенные временем принципы общего права и права справедливости, если они не вступают в прямое противоречие с национальным законодательством.

Решения органов ТМФЦ будут официально публиковаться на английском языке. Неопубликованные документы не будут иметь юридической силы для участников центра. Наиболее важные регуляторные решения, как правило, должны будут проходить общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия.

Формирование независимой судебной и арбитражной инфраструктуры мирового уровня преследует понятные экономические цели. Власти Узбекистана рассчитывают таким шагом существенно снизить риски для зарубежного капитала, повысить доверие инвесторов и превратить страну в авторитетную международную площадку для заключения сделок и решения бизнес-споров.