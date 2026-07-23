Samsung запустила кредитную карту Galaxy Card с кешбэком за покупки своих устройств

Samsung совместно с банком Barclays представила кредитную карту Galaxy Card, которая предлагает повышенный кешбэк при покупке устройств экосистемы Galaxy. Пока карта будет доступна только жителям США.

Galaxy Card работает как стандартная карта Visa и интегрирована в Samsung Wallet. После одобрения заявки пользователи смогут сразу воспользоваться виртуальной картой, а при желании заказать физическую металлическую карту черного цвета.

Держателям карты предлагаются следующие условия кешбэка:

5% — за покупки устройств напрямую у Samsung;

3% — за покупки через Samsung Wallet;

2% — за подписки на стриминговые сервисы, такие как Netflix и Spotify;

1% — за все остальные покупки.

Новые клиенты смогут получить 10% кешбэка при покупках на сумму до 2 тыс. долларов в течение первых трех месяцев после оформления карты. Кроме того, им предоставят скидку 20% на подписку Samsung VIP Advantage, предусматривающую страхование устройств и приоритетное обслуживание.

Компания анонсировала Galaxy Card за день до презентации Galaxy Unpacked. Оформить карту можно будет одновременно с началом продаж новых устройств Samsung, среди которых ожидаются складные смартфоны, умные часы и AR-очки.