Coca-Cola возвращает дизайн начала 2000-х годов
Компания Coca-Cola объявила об обновлении фирменного стиля. В оформление вернут элементы дизайна, использовавшиеся в начале 2000-х годов.
Изменения постепенно внедрят более чем в 200 странах Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
На банках вновь появятся вертикальный логотип, использовавшийся в начале «нулевых», а также белая волна, впервые представленная в 1969 году. Этот элемент станет основой оформления этикеток, вендинговых автоматов и других фирменных носителей.
Для напитков Coca-Cola Zero Sugar увеличат надпись Zero Sugar, а также добавят черную ленту и черные крышки, чтобы сделать продукт более узнаваемым.
«Уже более века Coca-Cola выступает мировым символом оптимизма и аутентичности. Теперь, благодаря единой визуальной идентичности, мы можем предложить потребителям узнаваемый бренд», — сказал вице-президент по дизайну Coca-Cola Рафа Абреу.